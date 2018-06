Federacja Amerykańskich Naukowców opublikowała zdjęcia satelitarne obwodu kaliningradzkiego, które wskazują, że Rosja rozbudowała bunkier na broń nuklearną w Kulikowie, położonym 50 km od granicy z Polską – pisze brytyjski „The Guardian.

Według dyrektora projektu informacji nuklearnej FAS Hansa Kristensena bunkier "posiada wszystkie cechy typowych magazynów broni nuklearnej". Dodał, że wokół bunkra znajduje się "potrójne ogrodzenie", a budowla ma nowy betonowy dach.

Jak informuje "The Guardian" prace modernizacyjne bunkru rozpoczęły się w 2016 roku.



Monitorujemy to miejsce od dłuższego czasu, w przeszłości były pewne ulepszenia, ale nigdy na taką skalę jak obecnie. Po raz pierwszy widzimy, że jeden z bunkrów został wykopany i najwyraźniej wyremontowany - powiedział Kristensen. Te zdjęcia nie dowodzą, że obecnie w Kaliningradzie znajduje się broń nuklearna, ale pokazują, że jest to aktywne miejsce - dodał.



Według przedstawiciela FAS nie jest do końca jasne, czy rosyjskie wojsko dysponuje w tym miejscu głowicami nuklearnymi lub czy obiekt jest modernizowany, aby można było szybko przetransportować głowice do bunkru w Kulikowie.



Kristensen powiedział, że nie jest jasne, jakie głowice nuklearne będą znajdowały się w odnowionym bunkrze, ale - jak podkreśla - znajduje się on znacznie bliżej bazy morskiej niż bazy rakietowej położonej w głębi lądu.



W lutym rosyjski dziennik "Wiedomosti" poinformował powołując się na źródła wojskowe ze stacjonującej w obwodzie 152. brygady rakietowej, że została przygotowana infrastruktura do rozmieszczenia systemów rakietowych Iskander-M.



Na początku grudnia 2017 roku dziennik "Kommiersant" podał, że 152. brygada rakietowa jest wyposażana w nowe zestawy rakiet Iskander-M, które wejdą do służby na początku 2018 roku. Źródło cytowane przez ten dziennik mówiło wówczas o gotowości infrastruktury do przyjęcia kompleksu rakiet przeznaczonego dla brygady.

(mpw)