Przed południem rozpocznie się sekcja zwłok noworodka, którego ciało znaleziono wczoraj w krzakach w Wałbrzychu. Śledztwo w sprawie przerwania ciąży wbrew przepisom wszczęła miejscowa prokuratura.

Miejsce, gdzie znaleziono martwego noworodka. Fot: Jacek Zych/Dziennik Wałbrzych / Jacek Zych/Dziennik Wałbrzych /

Jak już informowaliśmy, wczoraj w tej sprawie zatrzymano dwie osoby: 28-latkę, prawdopodobnie matkę dziecka i jej 46-letniego konkubenta.

Ciało dziecka przy ulicy Niepodległości znalazł mężczyzna spacerujący z psem. To on powiadomił służby. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko było tuż po narodzinach. Miało nie do końca obciętą pępowinę. Do narodzin mogło dojść w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Sekcja zwłok ma wyjaśnić, czy dziecko urodziło się żywe i doszło do dzieciobójstwa, czy urodziło się martwe. Wówczas sprawa prowadzona będzie w kierunku zbezczeszczenia zwłok.

Ewentualne decyzje o postawieniu zarzutów śledczy podejmą dopiero po otrzymaniu wstępnych wyników badań.