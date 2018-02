Brutalne morderstwo w Mikołajowie na Ukrainie. 30-latka urodziła dziecka na balkonie, zamordowała je, po czym wyrzuciła do kosza na śmieci.

7 lutego w Mikołajowie w kontenerze na śmieci znaleziono zwłoki noworodka. Na miejsce wezwano śledczych. Na ciele dziecko zauważono rany kłute oraz ślady duszenia.

Funkcjonariusze zatrzymali 30-letnią kobietę. Powiedziała im, że ciążę ukrywała przed wszystkimi. Urodziła w nocy na balkonie, by nie budzić dwójki swoich innych dzieci. Następnie próbowała zabić noworodka - najpierw dźgnęła chłopca 22 razy nożyczkami, a następnie go udusiła. Zwłoki wyrzuciła do osiedlowego kosza.

Podczas przesłuchania 30-latka zeznała, że zabiła swoje dziecko ze strachu przed własną matką.

W sprawie wciąż prowadzone jest śledztwo. Kobiecie grozi nawet dożywocie za brutalne morderstwo noworodka.