Policja przesłuchuje mężczyznę zatrzymanego dziś w sprawie 3-letniego chłopca znalezionego w jednym z bloków w Katowicach. Jak mówiliśmy już w Faktach, mężczyzna to znajomy matki chłopca. Zatrzymany miał pomagać kobiecie, która najprawdopodobniej zostawiła swoje dziecko.

Chłopczyk został porzucony w klatce jednego z bloków w Katowicach / RMF FM

Zatrzymany to 21-latek. Mieszka w Katowicach, choć nie jest tu na stałe zameldowany. To właśnie do niego miała kilka tygodni temu przyjechać z dzieckiem 27-latka z województwa świętokrzyskiego.

Jak powiedział naszemu reporterowi jeden z policjantów, mężczyzna najprawdopodobniej też usłyszy zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Przesłuchanie obojga przez prokuratora ma się odbyć jutro rano.

Dzisiejsze zatrzymanie potwierdza to, co mówiła kobieta, która znalazła chłopca w bloku na ulicy Łącznej. Jak opowiadała, tuż przed odnalezieniem dziecka widziała mężczyznę i kobietę, którzy wybiegli z bloku i zaczęli uciekać.

Opóźnia się przesłuchanie matki

Matka chłopca pierwotnie miała zostać przesłuchana dzisiaj. Decyzja o zmianie terminu przesłuchania zapadła po rozmowach policjantów z prokuratorem zajmującym się sprawą. Policja ma jeszcze uzupełnić zebrane dowody. Chodzi m.in. o dokładne ustalenie, jak to się stało, że chłopiec był bez opieki na klatce schodowej, jak tam trafił i jak długo przebywał. Trzeba też przesłuchać świadków.

Wstępnie policja mówi o zarzucie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Po analizie dowodów ostateczną decyzję ws. zarzutów podejmie już prokurator.

3-latek znaleziony na klatce trafił do placówki opiekuńczej w Katowicach. Dziecko jest zdrowe. O tym, co się z nim stanie, zdecyduje sąd.

Rodzice dziecka byli poszukiwani przez blisko dobę

Dziecko zauważyła w sobotni wieczór mieszkanka bloku przy ul. Łącznej w Katowicach-Zawodziu. Chłopiec miał na sobie niebieską puchową kurtkę, granatowe spodnie dresowe z wizerunkiem myszki Miki, brązowo-czarne zimowe buty zapinane na rzepy, a na głowie czapkę w czarno-szare paski. Kontakt z chłopczykiem był utrudniony.

Przez prawie dobę policjantom nie udało się ustalić tożsamości dziecka ani odnaleźć jego rodziców.

W niedzielę wieczorem funkcjonariusze zdecydowali o opublikowaniu na policyjnej stronie internetowej zdjęcia chłopca oraz informacji o okolicznościach jego odnalezienia.

W poniedziałek jego matka została zatrzymana na skwerze w Katowicach-Szopienicach.

(mpw)