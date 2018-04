Policjanci z Nakła (kujawsko-pomorskie) opublikowali nagranie rozmowy dyżurnego tamtejszej policji z matką 6-latka, który przestał oddychać. Funkcjonariusz pomógł przerażonej kobiecie i tłumaczył jej, co robić, by uratować dziecko.

Mama 6-letniego Bartka zadzwoniła na policję we wtorek wieczorem. Powiedziała dyżurnemu, że jej syn przestał oddychać. Asp. szt. Piotr Jankowski, który odebrał telefon, z opanowaniem instruował roztrzęsioną kobietę, co ma robić. Można to usłyszeć na udostępnionym przez policję nagraniu.





Gdy funkcjonariusz pomagał kobiecie ratować 6-latka, inny policjant wezwał pod wskazany adres zespół ratownictwa medycznego. Chłopiec został zabrany do szpitala.



Asp. szt. Piotr Jankowski, który odebrał telefon od matki 6-latka /Policja





