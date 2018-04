Policja zatrzymała 13 osób, które na terenie Małopolski handlowały dopalaczami. Sposób działania gangu wyróżniał ich spośród innych grup przestępczych. Na portalach internetowych oferowali nie tylko sprzedaż, ale i dowóz zakazanych substancji do klienta.

Mundurowi zabezpieczyli 76 g marihuany oraz ponad 1200 g substancji psychoaktywnej / Policja / Policja

Gang swoje produkty oferował opisując je jako kolekcjonerskie medaliony. Dopalacze trafiały głównie do gimnazjalistów i licealistów. Przez wiele miesięcy sprawę badali policjanci z Krakowa. Mundurowym udało się ustalić kto był w grupie i za co odpowiadał. Zatrzymani zostali zarówno organizatorzy nielegalnego biznesu, jak i zajmujący się wytwarzaniem i dostarczaniem dopalaczy do konkretnych odbiorców.

Funkcjonariusze odnaleźli też magazyn, w którym były składowane dopalacze.

W rękach policji jest 13 osób w wieku od 22 do 73 lat. Mundurowi zabezpieczyli 76 g marihuany oraz ponad 1,200 kg substancji psychoaktywnej, która była przygotowana do sprzedaży.

Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wytwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu zagrażających życiu i zdrowiu substancji psychotropowych, a także posiadania znacznych ilości środków odurzających. Pięciu podejrzanych przebywa w areszcie, reszta ma dozór policyjny.

Sprawcom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

