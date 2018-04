Dwaj mężczyźni podejrzewani o brutalne pobicie w Rybniku są już w rękach policji. Zgłosili się sami po tym, jak policja opublikowała zdjęcia z monitoringu.

Mieszkańcy Żor w wieku 25 i 37 lat zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Śledczy przedstawili im zarzut udziału w pobiciu. Mężczyźni zostaną doprowadzeni do prokuratury.

Do pobicia doszło w nocy 2 kwietnia, ok. 3.30 przy ul. Korfantego w Rybniku. Według policji dwaj zatrzymani mężczyźni pobili 24-latka, który w poważnym stanie trafił do szpitala.



Policja dziękuje mediom za opublikowanie zdjęć z monitoringu i mieszkańcom za informacje, które pomogły w zatrzymaniu mężczyzn. Śledczy nadal ustalają dokładne okoliczności pobicia, więc jeśli ktoś ma informacje w tej sprawie, proszony jest o kontakt z rybnicką komendą.

