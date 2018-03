"Z perspektywy urzędu jaki obecnie sprawuję, Polska jest dla mnie przede wszystkim zadaniem (…). Jest kilka fundamentalnych powodów, aby się martwić – to, co dzieje się w Polsce, traktuję jako wyzwanie" - powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w programie "Tak Jest" w TVN24, zapytany o ocenę sytuacji w Polsce. Jego zdaniem, ten stan rzeczy spowodowany jest m.in. działaniami obecnej władzy w obszarze praworządności.

Donald Tusk: Sytuacja w Polsce daje powody do troski i do zaangażowania

Były premier, pytany o ocenę tego, co dzieje się w Polsce, stwierdził, że z perspektywy pełnionego przez niego obecnie urzędu Polska jest dla niego "przede wszystkim wielkim zadaniem".



Ponieważ sytuacja Polski dzisiaj w UE jest trochę bardziej skomplikowana niż w czasie, kiedy byłem premierem, więc to wymaga także trochę innego typu działań, żeby ochronić podstawowe interesy Polski w UE, oczywiście będąc jednocześnie neutralnym przewodniczącym Rady Europejskiej - mówił Donald Tusk.



Jak dodał, z perspektywy międzynarodowej ma "powody do troski i jeszcze więcej powodów do zaangażowania".



Były szef polskiego rządu był też pytany, czy czuje się zaniepokojony sytuacją w Polsce.



Jest kilka fundamentalnych powodów, dla których mam powody - i nie tylko ja - żeby się martwić - odpowiedział szef Rady Europejskiej. Jak zaznaczył, nie oznacza to dla niego "opuszczania rąk".



Sytuacja, która spowodowała, że polska pozycja na świecie i w Europie jest dzisiaj - użyję delikatnego sformułowania - bardziej skomplikowana, to jest coś, co bardzo mi leży na sercu - oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej. Podkreślił, że ten stan rzeczy jest spowodowany "wydarzeniami wewnętrznymi i działaniami obecnej władzy".



Jak znaleźć taką strategiczną linię, a więc z jednej strony pomagać Polsce, gdzie się da i jak się da, równocześnie nie usprawiedliwiając tego, co się dzieje i na co nie ma i nie powinno być zgody - to jest to największe wyzwanie dzisiaj - powiedział Tusk, przyznając, że ma na myśli m.in. "stan państwa w kontekście prawa, szanowania konstytucji, niezależności sądownictwa".

Sprawa Kapicy jest jaskrawym dowodem, jak łatwo nadużywać prawo do celów politycznych

Sprawa zarzutów wobec byłego wiceministra finansów Jacka Kapicy jest "jaskrawym dowodem, jak łatwo jest dziś nadużywać prawo, by uzyskać doraźną korzyść polityczną" - powiedział Donald Tusk.



Szef Rady Europejskiej przekonywał, że "tak wtedy, jak i dzisiaj" jest dumny z tego, że współpracował z Jackiem Kapicą.



Sprawa jest o wiele poważniejsza, niż domysły i spekulacje, czy to jest kolejne uderzenie we mnie, czy w dzisiejszą opozycję - mówił Tusk.



Chciałbym, byśmy potrafili istotę tego problemu nazwać po imieniu. Dla doraźnego interesu politycznego używa się machiny państwa, policji, prokuratury, telewizji rządowej, wybierając (jako) ofiarę człowieka, który w sprawach o których mowa zachowywał się bez zarzutu, z niezwykłą odwagą i determinacją, bo tak pamiętam ministra Kapicę - dodał.



Zdaniem byłego premiera "to jest druzgocące dla istoty państwa prawa". W Polsce prawo i wymiar sprawiedliwości stały się wyłącznie instrumentem do politycznej konfrontacji - powiedział Tusk. W jego opinii to nie ułatwi "odbudowy reputacji Polski i polskiego państwa".



Prokuratura Okręgowa w Białymstoku przedstawiła w czwartek Jackowi K., byłemu wiceministrowi finansów w rządzie PO, dwa zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innych osób w łącznej kwocie ponad 21 miliardów złotych. Jacek K. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów.

