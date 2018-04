Cztery osoby odniosły obrażenia, w tym dwoje policjantów, w wyniku zderzenia radiowozu z autem osobowym na drodze wojewódzkiej nr 395 w Żernikach Wrocławskich. Policyjne auto jechało na sygnale do wypadku, do którego doszło wcześniej na autostradzie A4.

Jak powiedział PAP Kamil Rynkiewicz z biura prasowego dolnośląskiej policji, do wypadku doszło przed godziną 18. Jadący na sygnale radiowóz zderzył się z jadącym z naprzeciwka autem osobowym. Auto to najprawdopodobniej wjechało na przeciwległy pas ruchu podczas manewru wyprzedzania - powiedział policjant. Radiowóz jechał na sygnale do wypadku, do którego doszło wcześniej na autostradzie A4.

Według Rynkiewicza w wypadku ranne zostały cztery osoby, w tym dwoje policjantów. Wszyscy trafili do szpitali - powiedział policjant.