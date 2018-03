Do 5 lat więzienia grozi 19-latkowi z powiatu żywieckiego, który podczas policyjnego pościgu wjechał na kładkę dla pieszych. Młody mężczyzna tłumaczył, że uciekał przed policją, bo… nie miał prawa jazdy.

Do zdarzenia doszło w Milówce na ul. Jana Kazimierza. Pełniący tam służbę policjanci w pewnym momencie jadącego z dużą prędkością volkswagena golfa. Dali jego kierowcy sygnał do zatrzymania się. Ten jednak zignorował go i pojechał dalej. Policjanci rozpoczęli pościg.

Uciekinier z dużą prędkością jechał wąskimi uliczkami. Swoją szaleńczą jazdę zakończył na wąskiej kładce dla pieszych, gdzie urwał koło.

Okazało się, że za kierownicą siedział 19-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego. W samochodzie oprócz niego znajdowało się jeszcze 3 pasażerów.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy. Swoją ucieczkę tłumaczył brakiem uprawnień do kierowania.

Teraz mężczyzna stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

