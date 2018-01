​Dwóch policjantów trafiło do szpitala po zderzeniu amerykańskiej wojskowej ciężarówki z oznakowanym radiowozem w Szczytnicy w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku.

Po wypadku do szpitala przewieziono dwóch funkcjonariuszy. Na szczęście ich obrażenia nie są poważne. W szpitalu spędzą kilka najbliższych dni.



To Polak, który prowadził amerykańską ciężarówkę, nie ustąpił pierwszeństwa oznakowanemu radiowozowi - wynika ze wstępnych ustaleń policji w sprawie zdarzenia, do którego doszło późnym wieczorem.

Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.





