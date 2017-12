Kierowcy mogą już korzystać z liczącego 14,3 km odcinka trasy S8 Mężenin–Jeżewo. Dzięki temu cała, licząca blisko 80 km część trasy S8 w województwie podlaskim jest przejezdna.

Na odcinku Mężenin-Jeżewo do zakończenia wszystkich robót i uzyskania niezbędnych pozwoleń ma obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu.

Wokół ciągu głównego będą prowadzone jeszcze prace wykończeniowe, dlatego prędkość będzie ograniczona do 100 km/h. Miejscami mogą pojawiać się utrudnienia i dodatkowe ograniczenia związane z wykonywanymi robotami.



Odcinek od Mężenina do Jeżewa połączył funkcjonujący już 40-kilometrowy fragment S8 od granicy województwa do Mężenina, z użytkowanym 24-kilometrowym odcinkiem od Jeżewa do Białegostoku.



(mpw)