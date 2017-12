W pobliżu Ostrowa Wielkopolskiego doszło do pożaru lawety przewożącej nowe auta. Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, okazało się, że kierowca używał magnesu do fałszowania danych zapisywanych przez tachograf.

Laweta przewoziła nowe samochody do Niemiec. Kilka z nich spłonęło doszczętnie przed przyjazdem straży pożarnej. Wstępnie ustalono, że ogień pojawił się od pękniętej i rozgrzanej opony lawety.







Laweta z nowymi autami stanęła w płomieniach / GITD /





Funkcjonariusze ITD pobrali dane z tachografu cyfrowego pojazdu. Kontrola szybko wykazała nierejestrowanie zapisu przez to urządzenie. Kierowca przyznał, że przez 25 kilometrów jechał z magnesem przyłożonym do skrzyni biegów. Został on ukarany mandatem w wysokości 2 tysięcy złotych.

