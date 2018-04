"Do połowy maja może dojść do porozumienia z Polską w sprawie praworządności" - powiedział za zamkniętymi drzwiami unijnym komisarzom wiceszef KE Frans Timmermans, przedstawiając wyniki swojej wizyty w Polsce. Według informacji dziennikarki RMF FM oznacza to, że na spotkaniu unijnych ministrów ds. europejskich 14 maja Timmermans może poinformować o porozumieniu.

