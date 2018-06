W pytaniach referendalnych nie ma żadnego pytania o 500+. Z wypowiedzi Zofii Romaszewskiej wynika, że nie do końca zrozumiała istotę tych pytań - powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera.

Andrzej Dera / Grzegorz Michałowski / PAP

W sobotę doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska powiedziała na antenie RMF FM, że 15 pytań referendalnych to za dużo, powinno ich być maksymalnie 5-7 i powinny dotyczyć ustroju państwa. Nikt przytomny nie wpisze do konstytucji np. 500+ - oceniła.

To jest zdanie pani Zofii, ma do tego prawo - powiedział Dera w niedzielę w Polsat News. Według niego, z jej wypowiedzi wynika, że "nie do końca zrozumiała istotę tych pytań". Sama zresztą powiedziała, że we wtorek się dowiedziała o tych pytaniach i tak je zrozumiała - zaznaczył.

Jak przekonywał prezydencki minister, "tam (w pytaniach referendalnych) nie ma żadnego pytania o 500+". Zacytuję (pytanie): "czy jest Pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych". To jest istota - powiedział Dera.

Podkreślił, że zaproponowane przez prezydenta pytania referendalne są kierunkowe. Pytanie kierunkowe polega m.in. na tym, żeby obywatele powiedzieli tak: czy godzimy się na to, żeby można było w tak dowolny sposób, jak to robiła Platforma Obywatelska, zmieniać wiek emerytalny czy nabyte prawa - mówił prezydencki minister.

Po raz pierwszy w historii - i to jest wielkie osiągnięcie prezydenta Andrzeja Dudy - władza pyta się obywateli w jakim kierunku mamy budować naszą przyszłość - zaznaczył Dera.

Jak dodał, jest to realizacja art. 4 konstytucji, który mówi o tym, że to suweren powinien decydować.

We wtorek na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju dot. przygotowań do referendum konsultacyjnego ws. zmian w konstytucji, przedstawione zostały propozycje 15 pytań referendalnych. Wśród nich znalazły się pytania m.in. o: uchwalenie nowej konstytucji, obowiązek przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zatwierdzającego zmiany konstytucji, zagwarantowanie wprowadzenia nienaruszalności praw nabytych, zagwarantowanie szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60. roku życia, a dla mężczyzn od 65. roku życia, oraz zagwarantowanie członkostwa Polski w UE i w NATO. Prezydent chce, by referendum odbyło się w dniach 10 i 11 listopada.