Obecna władza traktuje konstytucje jako kłopotliwego przeciwnika - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM konstytucjonalista Ryszard Piotrowski. "Wielokrotnie to deklarowała, mówiąc, że konstytucja jest przestarzała, postkomunistyczna, przejawiając pewne zachowania, które wskazują na lekceważenie obowiązującej konstytucji" - uważa gość Tomasza Skorego. "Za słowami idą czyny, które polegają albo na naruszaniu konstytucji wprost, albo na interpretacji konstytucji, która jest niezgodna z regułami interpretacji konstytucji. Wykładnia konstytucji musi być wykładnią całościową, nie może być wykładnią, która odrywa konkretny fragment od innych fragmentów" - podkreśla Piotrowski.

Tomasz Skory: Dzień dobry, witamy, dziś naszym gościem jest konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski.

Prof. Ryszard Piotrowski: Dzień dobry.

Panie profesorze, pytanie tak od początku - szczerze - obecna władza jest przeciwna konstytucji?

Wielokrotnie to deklarowała mówiąc, że konstytucja jest przestarzała, postkomunistyczna i przejawiając pewne zachowania, które wskazują na lekceważenie obowiązującej konstytucji.

Lekceważenie to jedno, ale zacytuję pa na: "Pisałem wcześniej o naruszeniach konstytucji, ale to były przypadki. Obecnie mamy do czynienia z działaniami systemowymi, powstaje anty-kultura konstytucyjna. To są pańskie słowa wygłoszone we wtorek podczas zjazdu konstytucjonalistów. Większość z nich uznawała pana wcześniej za osobę nieco bardziej powściągliwą, a tutaj pan mówi o "systemie antykonstytucyjnym".

Bo tak jest. Ja wielokrotnie pisałem o naruszeniach konstytucji przy różnych okazjach praktyki konstytucyjnej. Zebrałem je wszystkie w takim opracowaniu "Wartości konstytucji. O dysfunkcjonalnej praktyce konstytucyjnej" - ono tak się nazywało - i tam mieliśmy do czynienia z pewnym podejściem polegającym na tym, że traktowano konstytucję instrumentalnie, owszem, ale nie robiono z tego powodu do chwały, ale nie robiono z tego powodu do chwały. A teraz...

A teraz jest aż tak...?

A teraz traktuje się konstytucję jako kłopotliwego przeciwnika i to znajduje uzasadnienie w takiej argumentacji, że właśnie tak trzeba, tak należy, bo za chwilę zostanie ona zmieniona.

Ale ma pan na myśli coś, kogoś konkretnego?

A jakże - tych wszystkich, którzy mówią, że to jest konstytucja pookrągłostołowa, mówiąc najdelikatniej, postkomunistyczna, konstytucja, która wymaga pilnej zmiany, konstytucja tymczasowa. Tu mam na myśli...

Do tego grona zalicza pan, mówiąc o tymczasowej konstytucji...?

Pana prezydenta.

I siły rządzące?

No tak, oczywiście. Gdyby to były tylko słowa, ponieważ za słowami idą czyny polegające na albo naruszaniu konstytucji wprost, albo na interpretacji konstytucji, która jest niezgodna z regułami interpretacji konstytucji. Wykładnia konstytucji musi być wykładnią całościową, nie może być wykładnią, która odrywa konkretny fragment od innych fragmentów i w związku z tym....

... I intepretuje go tak, jak mu wygodnie.

Tak.





