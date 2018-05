Zaplanowany na niedzielę przemarsz Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego przez centrum Katowic nie doszedł do skutku - został zakłócony przez kontrmanifestację. Demonstrację rozwiązano, policja użyła siły i gazu, zatrzymano co najmniej 8 osób.

Uczestnicy marszu mieli przejść z Placu Sejmu Śląskiego przed Pomnik Powstańców Śląskich.

Narodowcy spotkali się na placu Sejmu Śląskiego przed pomnikiem Wojciecha Korfantego. Mieli ze sobą m.in. flagi Polski i Śląska, duży transparent z napisem: "Polski honor śląska duma" oraz wizerunkami Romana Dmowskiego i Wojciecha Korfantego. Byli wśród nich m.in. młodzi ludzie z zasłoniętymi twarzami i transparentem "White boys".

Po drugiej stronie ulicy zgromadzili się kontrmanifestanci, którzy - jak informował przed demonstracją prezydent Katowic Marcin Krupa - w przeciwieństwie do narodowców, nie uzyskali zgody na zgromadzenie, ponieważ wystąpili o nią zbyt późno.

Kiedy marsz Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego się rozpoczął, uczestnicy kontrmanifestacji, wśród których byli m.in. działacze Obywateli RP, Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, siadali na ulicy, blokując przejście. Policjanci usuwali ich na bok, miejsca te zajmowali kolejni, skandując: "Faszyści, policja - jedna koalicja".

Obie strony przerzucały się skandowanymi głośno okrzykami. "Narodowa duma", "Bóg honor ojczyzna", "Cześć i chwała bohaterom", "Nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa" - wołali narodowcy. "Bób, humus, włoszczyzna", "Hańba", "Precz z faszyzmem", "Wolność, równość, demokracja" - odpowiadali kontrmanifestanci. Policjanci musieli cały czas oddzielać obie grupy kordonem.

O godz. 15:45. prezydent Katowic Marcin Krupa zdecydował o rozwiązaniu zgromadzenia Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego, motywując ten krok "troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców".

Wzywani przez policję do rozejścia uczestnicy przemarszu nie chcieli tego zrobić, wskazywali, że ich manifestacja była legalna. Policja użyła siły. Rozproszeni manifestanci udali się przed Pomnik Powstańców Śląskich. Tam m.in. złożyli kwiaty, odpalili race i odśpiewali hymn Polski. Spotkanie przebiegło już bez zakłóceń, zabezpieczał je z pewnej odległości kordon policji z psami.

Decyzją władz miasta jesteśmy zszokowani, mieliśmy legalne zgromadzenie widać było, że mieliśmy na celu upamiętnienie powstańców śląskich - powiedział PAP prezes okręgu śląskiego Młodzieży Wszechpolskiej Kamil Lisowski. Jak powiedział, ma do uczestników kontrmanifestacji "ogromny żal". Nie zrozumieliśmy w ogóle ich intencji. Nazizm, faszyzm - identyfikowanie nas z tymi zbrodniczymi ustrojami to coś niezrozumiałego - dodał.

Rzeczniczka śląskiej policji podinspektor Aleksandra Nowara poinformowała PAP, że dwie spośród zatrzymanych osób będą prawdopodobnie odpowiadać za czynną napaść na funkcjonariuszy. Legitymowano również osoby zakłócające legalną jeszcze manifestację, zostaną wobec nich skierowane wnioski do sądu za jej utrudnianie - zapowiedziała.

Podinspektor Nawara dodała, że policjanci filmowali przebieg manifestacji i materiał ten będzie jeszcze szczegółowo analizowany, również pod kątem symboli, jakie mieli ze sobą demonstranci, a także incydentu z flagą Polski, podeptaną w pewnym momencie przez uczestników zajścia.

Jeszcze przed demonstracją podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Katowic oświadczył, że w tym mieście nie ma miejsca na propagowanie faszyzmu i nacjonalizmu. Poinformował, że ograniczył planowaną przez środowiska narodowe imprezę, na którą oprócz przemarszu, miał się składać jeszcze piknik z udziałem zespołu muzycznego, kojarzonego z tekstami o faszystowskim przekazie. W tym samym czasie i miejscu zaplanowano jednak już wcześniej miejskie pożegnanie majówki.

Prezydent Krupa zapowiedział też działania edukacyjne w katowickich szkołach, by przestrzegać dzieci i młodzież przed faszyzmem i nacjonalizmem. Powołam w tym tygodniu grupę ekspertów w dziedzinie kultury i edukacji, by wdrożyć taki program w szkołach, na lekcjach wychowawczych. Apel pójdzie do wszystkich szkół, by jasno i wyraźnie mówić o zagrożeniu, które jest coraz bardziej prawdopodobne - powiedział.

O pilnowanie porządku i reagowanie w sytuacji ewentualnego łamania prawa podczas demonstracji narodowców apelowali w piątek do Krupy przedstawiciele PO, Nowoczesnej i Związku Górnośląskiego.

W listopadzie ubiegłego roku szerokim echem odbiła się zorganizowana w Katowicach przez środowiska narodowe demonstracja na placu Sejmu Śląskiego, podczas której zawieszono na szubienicach zdjęcia europosłów Platformy Obywatelskiej.