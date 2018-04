Poniedziałek Wielkanocny (często nazywany „Lanym Poniedziałkiem”) to drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy. Czy katolicy mają w tym dniu obowiązek uczestniczenia w mszy świętej?

Tak zwane "święta nakazane", czyli dni, w których katolik ma obowiązek uczestniczenia w mszy świętej, określa prawo kanoniczne. Oprócz niedzieli, pozostałe uroczystości są wymienione w Kodeksie Prawa Kanonicznego w paragrafie nr.1246:

"Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych."

Ten przepis wyraźnie wskazuje, że w poniedziałek nie trzeba uczestniczyć w mszy świętej.

W tej sprawie wypowiedzieli się też polscy biskupi w liście na temat przykazań kościelnych.

"Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są świętami nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii. Księży zaś, którzy w te dni nie mają obowiązku aplikacji Mszy za parafian, prosimy, by przez dogodny porządek nabożeństw, ułatwiali parafianom udział w Eucharystii" - piszą polscy biskupi.

Jak widać, katolicy nie maja obowiązku pójścia do kościoła w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Jednak polscy biskupi zachęcają do uczestnictwa w eucharystii.