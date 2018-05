Straż pożarna ugasiła pożar chlewni, który wybuchł w sobotę rano w miejscowości Wychowaniec w gminie Oborniki (Wielkopolskie). Spłonęło 4,5 tys. zwierząt.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt poinformował, że pożar objął ok. 4 tys. mkw. Nie udało się uratować świń, które znajdowały się w chlewni. W zdarzeniu nie było ofiar, udało się też uratować przed ogniem okoliczne budynki.

Brandt dodał, że rozpoczęły się już prace rozbiórkowe spalonej konstrukcji. Na razie nie wiadomo, co mogło wywołać pożar. Według nieoficjalnych informacji spłonął obiekt, który został niedawno oddany do użytku; straty mogą być bardzo duże.



W akcji gaśniczej uczestniczyło ok. 100 strażaków, 30 zastępów straży pożarnej z powiatów: obornickiego, szamotulskiego, wągrowieckiego i poznańskiego.





(nm)