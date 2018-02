"Prowadzimy dialog z Komisją Europejską. Chcemy dialogu, wyjaśnienia, rozmowy, będziemy informować państwa członkowskie na temat tego, jak nasz system wygląda i będziemy poszukiwać wspólnego rozwiązania" - powiedział w Brukseli szef MSZ Jacek Czaputowicz.

W środę wieczorem szef MSZ spotkał się w Brukseli z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Belgii Didierem Reyndersem.

Na konferencji prasowej po tym spotkaniu Czaputowicz powiedział, że Polska zgadza się na propozycje belgijskiego ministra dotyczące "przeglądu prawa, systemów prawa czy systemów sądowych poszczególnych państw". Ocenił, że jest to "bardzo ciekawa i ważna inicjatywa".



Wyjaśniłem, na czym polega system reformy sądownictwa w Polsce. Prowadzimy dialog z KE, czego dowodem jest moje drugie już spotkanie w dniu jutrzejszym z panem (wiceszefem KE) Fransem Timmermansem. Bo chcemy dialogu, wyjaśnienia, rozmowy, będziemy informować państwa członkowskie na temat tego, jak nasz system wygląda i będziemy poszukiwać wspólnego rozwiązania - powiedział szef polskiego MSZ.

"Opowiadamy się za ambitnym budżetem UE"

Jacek Czaputowicz poinformował, że podczas rozmowy poruszony był temat wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Z naszej perspektywy utrzymanie tradycyjnych polityk, polityki spójności i wspólnej polityki rolnej ma kluczowe znaczenie, aczkolwiek rozumiemy oczekiwania innych państw członkowskich. Polska opowiada się za ambitnym budżetem, za finansowaniem polityk z budżetu Unii Europejskiej, za wspieraniem państw członkowskich - powiedział. Szef MSZ dodał, że "z naszej perspektywy polityka spójności odnosi sukces dlatego, że rzeczywiście poziom życia w nowych państwach członkowskich, tych które mają prawo do korzystania z tych funduszy, poziom życia się podnosi".



Czaputowicz powiedział, że podczas rozmowy poruszany był temat polityki bezpieczeństwa i współpracy z Belgią w ramach UE i NATO. Jesteśmy wdzięczni Belgii, że jest aktywna także militarnie na wschodniej flance Sojuszu, w państwach bałtyckich - mówił.



Przyznał, że "Polska rozumie, że musi wykazać solidarność z państwami Unii Europejskiej, dlatego też prowadzi działania w takich regionach jak: Syria, Irak czy Afganistan, chce być obecna w Afryce Północnej po to, by wykazać naszą solidarność z innymi państwami Unii Europejskiej".