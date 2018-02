Około 6 nad ranem w miejscowości Trzebin w województwie zachodniopomorskim doszło do zderzenia ciężarówki przewożącej drewno z busem. Ciężarówka w wyniku wypadku uderzyła w słup energetyczny i budynek gospodarczy. Następnie przewróciła się, a drewno wysypało się na jezdnię. Do szpitala trafił kierowca busa, którego z zakleszczonego pojazdu musieli wyciągać strażacy. To on miał spowodować wypadek, nie ustępując pierwszeństwa po wyjechaniu z drogi podporządkowanej.

