Były wiceminister sprawiedliwości Michał K. usłyszał zarzuty prania brudnych pieniędzy. Za to grozi mu 10 lat więzienia.

Były wiceminister jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura twierdzi, że działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W ten sposób śledczy zinterpretowali tak zwany depozyt adwokacji, w którym pieniądze złożył klient Michała K., biznesmen, który wcześniej usłyszał zarzuty w aferze paliwowej.

Co ciekawe prawnik sam poinformował organy ścigania o tym depozycie i zablokował pieniądze - co do których miał podejrzenie, że mogą pochodzić z przestępstwa.