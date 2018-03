Zarzut niedopełnienia obowiązków podczas skupu i transportu jagniąt z Podhala do Włoch usłyszała była powiatowa lekarz weterynarii w Nowym Targu. Kobieta nie przyznaje się do winy. Zawiadomienie do prokuratury złożyli obrońcy praw zwierząt z Fundacji Viva, którzy monitorowali ubiegłoroczny skup przed Świętami Wielkanocnymi.

