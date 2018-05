Ostrzeżenia przed burzami z gradem wydali synoptycy dla kilku województw. Będzie też mocno wiało. Miejscami nawet do 80 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, lubelskiego i południowej części województwa podlaskiego.