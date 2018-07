Kierowca BMW, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, popełnił podczas ucieczki 13 wykroczeń. Należą się za nie 72 punkty karne. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 27-letni mężczyzna był pod wpływem amfetaminy. Grozi mu nawet 5 lat więzienia.

Mężczyzna uderzył w słup / Policja /

Do zdarzenia doszło w Zduńskiej Woli. Na jednej z ulic policjanci zauważyli jadące BMW bez tablicy rejestracyjnej. Kiedy próbowali zatrzymać samochód, jego kierowca przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg.

27-latek, nie zważając na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, pędził ulicami miasta. W pewnym momencie, próbując zgubić ścigających go policjantów, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w przydrożny słup. Dalej uciekał pieszo. Po chwili został złapany i obezwładniony. Nie odniósł żadnych obrażeń.



Kierowcą okazał się mieszkaniec powiatu kutnowskiego. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Jednak - zdaniem policji - jego zachowanie świadczyło, że mógł być pod wpływem środków odurzających. Policyjny test na wykrywanie narkotyków to potwierdził. W organizmie kierowcy wykryto amfetaminę.



Podczas ucieczki 27-latek popełnił 13 wykroczeń, którym przypisane jest łącznie 72 punktów karnych.



Kierowca trafił do policyjnego aresztu, a w piątek ma usłyszeć zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu za to do 5 lat więzienia. Decyzją prokuratora został oddany pod dozór policyjny.

