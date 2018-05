"Jak jest pamięć, to jest szacunek. To jest najważniejsze" – mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Aneta Kurowska, wdowa po poruczniku Łukaszu Kurowskim, pierwszym polskim żołnierzu, który poległ w Afganistanie. To ku jego pamięci 20 maja w dolnośląskim Bolesławcu odbędzie się I Bieg Weterana.

