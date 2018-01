Zimowe ferie czas zacząć! Śnieg, mróz, łyżwy, sanki, narty, snowboard... Wszystkim wypoczywającym życzymy jak najwięcej atrakcji, a dla amatorów szaleństwa na stoku mamy niespodziankę! Całodzienne karnety do Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej! Jak je otrzymać? Trzeba wziąć udział w naszej zabawie!

Aby otrzymać karnety do Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska, trzeba za pomocą poniższej formatki wysłać nam zabawne, szalone zdjęcie ze stoku! Co tydzień we wtorek (16, 23 i 30 stycznia oraz 6, 13 lutego) redakcyjne jury wybierze autorów dwóch najciekawszych fotografii. Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie.