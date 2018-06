Policyjni związkowcy zdecydowali o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. To efekt fiaska rozmów z resortem spraw wewnętrznych i administracji w sprawie postulatów m.in. płacowych i emerytalnych. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, najpóźniej w piątek ich centrala wyda komunikat o formie protestu.

Policyjni związkowcy zdecydowali o rozpoczeciu akcji protestacyjnej. Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Według związkowców, kilka tygodni temu powołano specjalny zespół, który miał do końca miesiąca wypracować rozwiązania dotyczące sześciu postulatów.



Teraz okazuje się, że jedynie dwa z nich - dotyczące przepisów o płatności za zwolnienia funkcjonariuszy, a także zaliczenia do emerytury stażu pracy zanim trafili do służby- ewentualnie mogłyby zostać spełnione.



Szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski podkreśla, że decyzja o proteście byłą jednogłośna.

Ludzie uważają, że czas rozmów się skończył. Jedynie otwarty protest doprowadzi do tego, że nasze żądania, które są w zasadzie żądaniami ludzi w mundurach, trafią we właściwe miejsce - podkreśla w rozmowie z reporterem RMF FM.



Wkrótce mamy się dowiedzieć jaka będzie forma protestu policyjnych związkowców.



Funkcjonariusze nie mają prawa do strajku.



MSWiA zapewnia: Dialog trwa

W wydanym w czwartek komunikacie MSWiA zapewnia, że "wspólnym celem zarówno resortu jak i związkowców jest zapewnienie funkcjonariuszom jak najlepszych warunków służby".



Ze związkowcami spotykał się zarówno minister Joachim Brudziński, jak i powołany przez szefa MSWiA pełnomocnik ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edward Zaremba. "Do tej pory odbył on ponad 100 spotkań, których tematy dotyczyły postulatów funkcjonariuszy" - czytamy w oświadczeniu resortu.



"Postulaty i propozycje związkowców są zawsze starannie analizowane w resorcie. Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania funkcjonariuszy, po wielu latach zaniedbań, są o wiele większe. Zapewniamy jednak, że robimy wszystko, by postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe udało się pogodzić" - zapewnia MSWiA w komunikacie. I jak podkreślono, formacje podległe MSWiA w latach 2017-2020 otrzymają łącznie niemal 9,2 miliardów zł. Policja w ramach tych środków otrzyma niemal 6 miliardów zł.

