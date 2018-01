​Uważajcie na złośliwe wiadomości rozsyłane do Polaków przez Facebooka. Możecie stracić konto albo pieniądze - ostrzega Niebezpiecznik.pl.

Branżowy portal poinformował, że otrzymał od czytelników informację o wiadomościach, jakie są rozsyłane przez Facebooka i Messengera.

Tak wygląda złośliwa wiadomość, którą użytkownicy dostają od swojego znajomego (któremu zhackowano konto na Facebooku):

Jak podkreśla Niebezpiecznik.pl, typów wiadomości (i złośliwego linka) jest wiele. Oszust liczy, że w ten sposób ominie facebookowe filtry antyspamowe - czytamy.



Oto przykład innej wiadomości wysyłanej przez oszustów:



Ostatecznie chodzi o to, by ofiara oszustów podała numer telefonu. Jeśli przepisze PIN z otrzymanego SMS-a, to zapisze się na płatną usługę SMS Premium - ostrzegają eksperci portalu.



Niebezpiecznik.pl uspokaja, że jeśli tylko otrzymaliśmy wiadomość na Facebooku od oszustów, ale nie kliknęliśmy w linka i nie podaliśmy swojego hasła lub numeru telefonu, to nic nam nie grozi.

Ale zanim odetchniesz z ulgą, daj znać znajomemu z Facebooka, który podesłał Ci taką wiadomość, że ktoś włamał mu się na konto. Zhackowanego znajomego poinformuj o tym telefonicznie — jeśli zrobisz to przez FB/Messengera, to istnieje ryzyko, że włamywacz to zauważy i skasuje Twoje ostrzeżenie i Twój znajomy dalej niczego nieświadomy będzie spamował resztę przyjaciół - podkreślają użytkownicy portalu.

Jeśli jednak daliśmy się nabrać, to powinniśmy odwiedzić zakładkę "hacked" na Facebooku i dalej postępować zgodnie z instrukcją. TUTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT



