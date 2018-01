Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało statystykę imion za 2017 rok. Na liście znalazły się najczęściej i najrzadziej wybierane przez rodziców imiona ich pociech.

Wśród chłopców największą popularnością cieszy się Antoni. Tylko w ubiegłym roku to imię wybrano 9794 razy. Na drugim miejscu znalazł się Jakub - to imię otrzymało 9099 narodzonych w ubiegłym roku chłopców. Pierwszą trójkę zamyka Jan - rodzice nadali to imię 8546 dzieciom.

Wśród dziewczynek najczęściej wybierano imię Julia - 9374 razy. Imię Zuzanna, które zajmuje drugie miejsce w zestawieniu, otrzymało 9182 dziewczynek. Tuż za nią znalazła się Zofia - to imię rodzice wybrali 8441 razy.

Wśród 10 najpopularniejszych imion wśród dziewczynek znalazły się jeszcze: Lena, Maja, Hanna, Amelia, Alicja, Maria i Aleksandra. Wśród chłopców: Szymon, Franciszek, Filip, Aleksander, Mikołaj, Wojciech i Kacper.

Mało popularne - wybierane zaledwie dwukrotnie - okazały się między innymi imiona: Hipolit, Latino, Winicjusz czy Zorian. Natomiast wśród młodych dam: Sybilla, Lejla, Fabia i Radochna.

Pełną statystykę można znaleźć TUTAJ <<<