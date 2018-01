Prezydent Andrzej Duda i sekretarz stanu USA Rex Tillerson uzgodnili polsko-amerykańską mapę działań dot. wspólnych stosunków gospodarczych i politycznych, w tym w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, w najbliższym czasie - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski po wieczornym spotkaniu obu polityków w Belwederze. Jak stwierdził, godzinna rozmowa pokazała "daleko idącą zbieżność" stanowisk Warszawy i Waszyngtonu w najważniejszych kwestiach polityki międzynarodowej. Prezydencki minister przekazał również, że Duda i Tillerson poruszyli kwestię modernizacji polskiej armii i współpracy wojskowej. Rano z szefem amerykańskiej dyplomacji spotkają się natomiast premier Mateusz Morawiecki i szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz.

Sekretarz stanu USA Rex Tillerson i prezydent RP Andrzej Duda przed rozmowami w Belwederze / Paweł Supernak / PAP

Rex Tillerson przyleciał do Polski z dwudniową wizytą prosto ze Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos, na którym obecny był również polski prezydent. W piątkowy wieczór politycy spotkali się w Belwederze.

Rozmowa trwała godzinę, a więc dłużej, niż było to zaplanowane. To, co pokazała, to daleko idąca zbieżność poglądów i stanowisk między Polską a Stanami Zjednoczonymi w kluczowych dzisiaj elementach polityki międzynarodowej - przekazał po spotkaniu Krzysztof Szczerski.

Poinformował, że Duda i Tillerson rozmawiali m.in. o problemach związanych z sytuacją w Afganistanie, na Bliskim Wschodzie i w Syrii.

Rozmawiano także o konflikcie na Ukrainie oraz o sankcjach wobec Rosji jako tym elemencie, gdzie Polska i Stany Zjednoczone mają wspólne stanowisko mówiące o konieczności podtrzymania tych sankcji, aż nie przywrócimy ładu międzynarodowego, opartego na prawie, w relacjach między państwami w naszym regionie - podkreślił prezydencki minister.

W trakcie spotkania politycy mówili również o Inicjatywie Trójmorza, której celem jest zacieśnianie przez 12 państw, położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym, współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej. Szczerski poinformował o "bardzo wyraźnym wsparciu administracji amerykańskiej dla tego projektu, dla tej inicjatywy, zainteresowaniu jej rozwojem".

Przekazał, że Andrzej Duda i Rex Tillerson rozmawiali także o kwestii modernizacji polskiej armii, w tym o kontraktach w ramach tej modernizacji, i o współpracy wojskowej, w tym o obecności wojsk amerykańskich w Polsce "dzisiaj i w najbliższym czasie".

Wśród tematów - jak podał szef gabinetu Andrzeja Dudy - znalazły się również współpraca gospodarcza - w tym energetyczna - i kwestia "wspólnego koordynowania prac i działań na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ".

Obaj rozmówcy mówili, jak ważne dla realizacji wspólnych wartości, którym hołdują Polska i Stany Zjednoczony, jest działanie razem na forum globalnym, czyli w Radzie Bezpieczeństwa - zaznaczył Krzysztof Szczerski.

Stany Zjednoczone bardzo liczą na rolę Polski jako stabilizatora regionu, stabilizatora stosunków międzynarodowych, stabilizatora w bezpieczeństwie w ramach NATO i w różnych newralgicznych częściach świata - zauważył prezydencki minister. Polska może tę funkcję stabilizatora pełnić, tę funkcję odpowiedzialnego partnera amerykańskiego pełnić. I o tym także dziś była mowa - dodał.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rex Tillerson w Warszawie. Spotkanie z prezydentem Dudą TVN24/x-news

Rano Tillerson spotka się z Morawieckim i Czaputowiczem

Jeszcze przed spotkaniem Dudy i Tillersona szef gabinetu prezydenta przekonywał, że jest ono dowodem na "intensywność relacji polsko-amerykańskich". Również szef MSZ Jacek Czaputowicz, który zaprosił Tillersona do Warszawy, podkreślał, że fakt, iż Polska stała się - obok Paryża, Londynu i Davos - jednym z celów wizyty amerykańskiego polityka w Europie, jest potwierdzeniem znaczenia naszego kraju w polityce Stanów Zjednoczonych.

W sobotę sekretarz stanu USA spotka się z premierem Morawieckim i ministrem Czaputowiczem. Ponadto weźmie udział w uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, która odbędzie się przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie: złoży tam wieniec, planowane jest również jego krótkie wystąpienie.