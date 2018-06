​Zdolne przenosić uzbrojenie amerykańskie bezzałogowce MQ-9 Reaper wylądowały w Mirosławcu - poinformowała na Facebooku mirosławiecka 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Obecność amerykańskiego komponentu wyposażonego w bezzałogowe statki powietrzne MQ-9 Reaper w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu to już rzeczywistość - podała jednostka.

Misja naszych sojuszników została zorganizowana po to, by wspierać stabilność i bezpieczeństwo w regionie, oraz po to, by wzmocnić relacje z sojusznikami NATO i innymi europejskimi partnerami - dodano we wpisie.

MQ-9 Reaper (nazywane także Predator 2) mogą działać na wysokości 15 km z prędkością do 370 km/h, a ich zasięg to około 1850 km. Rozpiętość skrzydeł wynosi 20 m, długość prawie 11 m, a wysokość 3,8 m.

Bezzałogowiec może przenosić 1,4 tony ładunku

Reaper może przenosić blisko 1,4 tony uzbrojenia podwieszanego na sześciu węzłach podskrzydłowych. Bezzałogowy samolot można uzbroić w kierowane laserowo bomby i pociski przeciwpancerne. Można także podwiesić dodatkowe zbiorniki paliwa.

Dyslokacja zdolnych przenosić uzbrojenie maszyn odbywa się w ramach operacji Atlantic Resolve rozpoczętej przez Stany Zjednoczone w odpowiedzi na agresję wobec Ukrainy i aneksję Krymu przez Rosję.

12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu powstała na bazie 12. Komendy Lotniska oraz dywizjonu rozpoznania powietrznego. Według planów w bazie będą funkcjonowały eskadry bezzałogowców średniego zasięgu, krótkiego zasięgu oraz klasy MALE (medium-altitude, long-endurance - średniego pułapu i dużej autonomiczności).

Jakie są główne zadania bazy?

Do głównych zadań mirosławieckiej bazy należą: rozpoznanie obrazowe i elektroniczne; analiza pozyskanych informacji rozpoznawczych i przekazywanie ich decydentom politycznym i wojskowym, a także wskazywanie celów lotnictwu uderzeniowemu.