330 wypadków, 34 ofiary śmiertelne, 385 rannych i prawie 700 pijanych kierowców w rękach policji. Takie są statystyki z polskich dróg od przedświątecznego piątku. Najwięcej ofiar śmiertelnych - aż dziesięć - było w sobotę: w przeddzień Wigilii, podczas wyjazdów na święta.

Boże Narodzenie 2017 na drogach: 22 grudnia 23 grudnia 24 grudnia 25 grudnia W sumie Liczba wypadków 108 110 60 52 330 Zabici 8 10 9 7 34 Ranni 112 124 76 73 385 Nietrzeźwi kierowcy 175 206 163 148 692

Policjanci, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zwracają uwagę na to, że dużą część ofiar stanowią w tym roku piesi.

Najtragiczniejsza okazała się pod tym względem wigilijna noc, gdy w wypadkach z udziałem ludzi wracających piechotą z pasterek zginęły w sumie cztery kobiety.

Makabryczny wypadek w Łodzi. 3 zabitych, 7 rannych Tragiczny wypadek w Łodzi. Tuż przed północą na skrzyżowaniu ul. Pryncypalnej z al. Bartoszewskiego - to tzw. trasa Górna - zderzyły się dwa auta osobowe. Zginęły trzy osoby, a siedem zostało rannych. czytaj więcej

W Kobyłce w powiecie wołomińskim na Mazowszu 22-latek uderzył w trzy kobiety przechodzące przez pasy . Zginęły na miejscu. Jak informowaliśmy, ofiary miały 16, 43 i 70 lat, nie były spokrewnione.

22-letni kierowca był trzeźwy. Według śledczych, znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Usłyszał już zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia.

Mniej więcej w tym samym czasie bardzo podobny wypadek wydarzył się w Ostrowcu Świętokrzyskim: tam, na oznakowanym przejściu dla pieszych, samochód potrącił dwie wracające z pasterki kobiety. 75-latka zmarła w szpitalu, 58-latka ma poważne obrażenia.

Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Po ponad dwóch godzinach w sprawie zatrzymano 23-latka, był nietrzeźwy. Śledczy ustalają teraz, czy to on był sprawcą wypadku.

Do innego wypadku z udziałem pieszych, niestety również tragicznego, doszło w Boże Narodzenie wieczorem w małopolskiej Nowej Wsi. Na prostym, nieoświetlonym odcinku drogi 20-letni kierowca wjechał w grupę kobiet: 12-letnia dziewczynka i jej 69-letnia babcia zginęły na miejscu. Matka 12-latki trafiła do szpitala z lekkimi obrażeniami.

Kierowca był trzeźwy.

Apelują i kontrolują

Funkcjonariusze apelują do kierowców o większą uwagę w okolicach przejść dla pieszych, zaś do pieszych o to, by nosili ze sobą elementy odblaskowe.

Cytat Pamiętajmy o tym, byśmy byli trzeźwi, wypoczęci. Zadbajmy o stan techniczny auta. Wszyscy pasażerowie i kierowca powinni mieć zapięte pasy, dzieci ewentualnie powinny być w odpowiednich fotelikach Sebastian Gleń z małopolskiej policji o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

Na dzisiaj, w związku z powrotami ze świątecznych wyjazdów, drogówka zapowiedziała wzmożone kontrole. Sprawdzane będą przede wszystkim prędkość i trzeźwość kierowców.