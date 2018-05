1 maja mija 14 lat od przystąpienia Polski do UE - przypomniało MSZ. Polska jest aktywnym i ważnym członkiem Unii Europejskiej; uczestniczy w najważniejszych debatach o przyszłości UE, polityce migracyjnej, klimatycznej i gospodarczej - podkreślono.

Zdj. ilustracyjne / Artur Reszko / PAP

1 maja 2004 roku, Polska wraz z Czechami, Słowacją, Węgrami, Litwą, Łotwą, Estonią, Słowenią, Cyprem i Maltą wstąpiła do Unii Europejskiej; było to największe w historii rozszerzenie UE - przypomniało na swojej stronie internetowej MSZ.

Jak podkreślono w komunikacie, Polska jest najludniejszym i największym powierzchniowo krajem, który przystąpił do UE po 2004 roku. W całej Unii polska gospodarka jest 8. największą gospodarką, będąc jednocześnie jedną z najszybciej rozwijających się - dodano.



Jak przypomina MSZ, pierwszym krokiem do członkostwa Polski w UE było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Symbolicznym momentem było złożenie 8 kwietnia 1994 roku w Atenach przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej formalnego wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej - dodaje resort.



Właściwe negocjacje akcesyjne z UE rozpoczęły się cztery lata później. Referendum akcesyjne odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2003 roku - za członkostwem w UE opowiedziało się w nim 77,45 proc. Polaków.



Polska jest aktywnym i ważnym członkiem Unii Europejskiej, uczestnicząc w najważniejszych debatach toczących się na forum Unii Europejskiej nt. przyszłości UE, polityki migracyjnej, klimatycznej i gospodarczej - podkreśliło MSZ, dodając przy tym, że członkostwo w UE "umacnia pozycję Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej przynosząc wiele korzyści gospodarczych, politycznych i społecznych."



Jak zwróciło uwagę ministerstwo, w sytuacji związanej m.in. ze zbliżającym się opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię, Polska zabiega o podjęcie szerokiej debaty na temat reformy Unii Europejskiej. MZS przypomina, że podkreślał to w swoim expose wygłoszonym 21 marca 2018 roku minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.



Unia silna to Unia ciesząca się poparciem wchodzących w jej skład państw i narodów. Unia sprawna to taka, która ma mandat demokratyczny do wykorzystania zasobów wytwarzanych przez obywateli państw członkowskich w celu realizacji demokratycznie określonych celów - mówił wówczas minister.