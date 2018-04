Ponad 800 pracowników PLL LOT w referendum strajkowym opowiedziało się za akcją protestacyjną, związki zawodowe mają zatem silny mandat do przeprowadzenia strajku 1 maja - powiedział szef związku zawodowego pilotów komunikacyjnych w PLL LOT Adam Rzeszot. Protest ma potrwać dopóki dyrekcja nie spełni ich żądań płacowych.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Rzeszot przeprosił pasażerów za utrudnienia, jakie mogą ich spotkać tego dnia. Zostaliśmy do tego zmuszeni (do strajku - PAP) - podkreślił.

Monika Żelazik przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego poinformowała, że akcja protestacyjna 1 maja będzie dotyczyć bazy w Warszawie i samolotów wylatujących z Lotniska Chopina.

Dodała, że protest to wynik ponad 3-letnich nieskutecznych negocjacji z pracodawcą. Podstawowy postulat związkowców dotyczył przyjęcia nowych, sprawiedliwszych zasad wynagradzania personelu i zaprzestania zatrudniania pilotów i załóg na tak zwanym samozatrudnieniu.

Zarząd LOT-u ten strajk uznaje za nielegalny i próbuje - także drogą sądową - zmusić związkowców do odwołania blokady portu.

Wcześniej Monika Żelaziik pytana o to, jak długo będzie trwał protest - wyjaśniła, że nie będzie miał on ograniczenia czasowego. Będziemy protestować, dopóki nie zostaną spełnione oczekiwania pracowników - podkreśliła.

Referendum strajkowe, mimo iż zgodnie z prawem jest organizowane przez związki zawodowe, to generalnie jest pracownicze. Mamy ponad 1,6 tys. pracowników. Kworum zostało spełnione, bo w referendum strajkowym wzięło udział ok. 900 pracowników. Poza paroma głosami nieważnymi, 92 proc. było za podjęciem strajku - wyjaśniła.

Pasażerowie, którzy wylot na majówkę samolotem LOT-u muszą być przygotowani na to, że wiele samolotów będzie opóźnionych albo odwołanych. Przez strajk samoloty mogą nie startować lub mieć duże opóźnienia.