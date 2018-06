Renata Gawłowska stawiła się w poniedziałek w szczecińskiej delegaturze Prokuratury Krajowej. Żona posła PO Stanisława Gawłowskiego usłyszała już zarzuty prania brudnych pieniędzy - dowiedziała się reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska. Nie ma jeszcze decyzji ws. ewentualnych środkach zapobiegawczych.

Renata Listowska-Gawłowska, zjawiła się w poniedziałek w szczecińskiej delegaturze Prokuratury Krajowej w towarzystwie m.in. adwokat Grażyny Psiuch / Marcin Bielecki / PAP

Renata Listowska-Gawłowska, zjawiła się w poniedziałek w szczecińskiej delegaturze Prokuratury Krajowej w towarzystwie m.in. adwokat Grażyny Psiuch. Nie chciała rozmawiać ze zgromadzonymi przed siedzibą prokuratury dziennikarzami.

Według informacji, które przekazała Prokuratura Krajowa, Renata Listowska-Gawłowska, została wezwana w charakterze podejrzanej. Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, żonie posła Gawłowskiego przedstawiono zarzut prania brudnych pieniędzy.

Kolejne kłopoty Gawłowskiego. Śledczy chcą mu postawić kolejne zarzuty Prokuratura Krajowa wysłała do Sejmu wniosek o kolejne uchylenie immunitetu posłowi Platformy Obywatelskiej Stanisławowi Gawłowskiemu. Śledczy chcą mu postawić kolejne zarzuty w tzw. aferze melioracyjnej, w której jest już podejrzany m.in. o korupcję. Gawłowski od połowy kwietnia jest w areszcie. czytaj więcej

Stanisław Gawłowski od połowy kwietnia przebywa w areszcie. Prokuratorzy Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie postawili mu pięć zarzutów. Trzy z nich to zarzuty korupcyjne związane z tzw. aferą melioracyjną. Chodzi o nieprawidłowości przy realizacji co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych, prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.



Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że Prokurator Generalny wystąpił do marszałka Sejmu z kolejnym wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi PO; mają mu zostać postawione zarzuty popełnienia kolejnych dwóch przestępstw - o charakterze korupcyjnym i prania brudnych pieniędzy.



Jak podano w komunikacie, Prokurator Generalny wystąpił do marszałka Sejmu także na zastosowanie wobec posła PO środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania również w zakresie tych dwóch przestępstw. Według prokuratury poseł miał przyjąć jako łapówkę apartament w Chorwacji.



Gawłowski wielokrotnie podkreślał, że jest niewinny, a śledztwo prokuratury uważa za motywowane politycznie. Wskazywał też, że zarzuty prokuratury zostały sformułowane na podstawie "pomówień" ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością.



(nm)