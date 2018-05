Można rządzić także ze szpitala, drobna kontuzja kolana nie ubezwłasnowolnia prezesa – tak w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Zdzisław Krasnodębski komentuje stan zdrowia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wiceprzewodniczący PE przyznaje, że taka kontuzja „utrudnia kontakt z wyborcami, ale podejmowanie decyzji jest możliwe”.

Robert Mazurek, RMF FM: Kto rządzi w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy Jarosław Kaczyński jest w szpitalu? To jakieś bezkrólewie?

Prof. Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego: Ja myślę, że można rządzić także ze szpitala. Drobna kontuzja kolana nie ubezwłasnowolnia szefa....

Ale utrudnia, na przykład nie może jeździć po Polsce.

No utrudnia, rzeczywiście, ja też się wybierałem - muszę przyznać - do Garwolina, chciałem jechać z panem prezesem do Garwolina i nie było to możliwe...

Ale mógł pan pojechać z premierem.

....to utrudnia kontakt z wyborcami, natomiast podejmowanie decyzji jest możliwe także z bolącym kolanem.

Jarosława Kaczyńskiego czeka operacja? Wie pan coś o tym?

Nie jestem lekarzem, ale rzeczywiście to się przedłuża, są takie sytuacje, kiedy operacja jest niezbędna. Być może.

To wszystkim, także prezesowi życzymy powroty do zdrowia. Panie profesorze, pan jest członkiem delegacji Parlamentu Europejskiego do kontaktu ze Stanami Zjednoczonymi. Jak należy rozwiązać konflikt w Jersey City? Przypomnijmy, to nieduże miasteczko stało się głośne, bo tamtejszy pomnik katyński ma zostać być może rozebrany, przeniesiony.

Przeniesiony podobno. To nie jest problem relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi, a zwłaszcza między Unią a Stanami Zjednoczonymi. To jest jakby inicjatywa lokalna tego burmistrza. Ja pamiętam tylko raz spędziłem jakiś czas w Nowym Jorku. Wtedy Polonia - bardzo liczna zresztą- w New Jersey była bardzo dumna z tego pomnika, że powstał wbrew oporom.

