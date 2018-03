Cztery osoby zostały zatrzymane w związku z zabójstwem Piotra i Alicji Jaroszewiczów - dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM. To byli członkowie gangu karateków, który działał na początku lat 90. Dwóch zatrzymanych odsiaduje wyroki za inne przestępstwa. Trzecia osoba została niedawno zatrzymana w związku z innym przestępstwem i jest w areszcie. Czwartą zatrzymano we wtorek rano. Chociaż mieszkanie nie zostało splądrowane, to z materiałów śledczych wynika, że zabójstwo miało charakter czysto rabunkowy. Do okrutnej zbrodni doszło 26 lat temu w willi Jaroszewiczów w Aninie. Była to jedna z najbardziej tajemniczych spraw współczesnej Polski.

