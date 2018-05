Trwa akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. Tuż przed godziną 11:00 doszło tam do silnego wstrząsu. Jego siłę można porównać do około 4 stopni w skali Richtera. Trwa wycofywanie górników. Nie ma informacji, by ktokolwiek został poszkodowany, ale wciąż nie ma kontaktu z siedmioma pracownikami. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

