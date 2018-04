Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Sylwia Spurek. Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich pytamy o trwający w Sejmie protest opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Nasz gość odwiedził dziś koczujących w parlamencie.

Jakie kroki podejmie biuro RPO, by pomóc osobom w trudnej sytuacji? Czy propozycje rządowe według ekspertów pomogą w poprawie działania systemu w ich sprawie? Czy jest sposób na umożliwienie wejścia do kompleksu budynków przy Wiejskiej fizjoterapeutów, którzy przeprowadziliby zabiegi potrzebne niepełnosprawnych? Zgody na taką wizytę nie udzieliła dziś Kancelaria Sejmu.

Marcin Zaborski, RMF FM: Była pani dzisiaj w Sejmie u protestujących rodziców osób z niepełnosprawnościami. Poszła pani powiedzieć, że rzecznik praw obywatelskich niewiele może?

Sylwia Spurek, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich: Poszłam powiedzieć, że rzecznik solidaryzuje się z protestującymi i że wiele może, natomiast wszystkie narzędzia i te nasze konstytucyjne, i ustawowe uprawnienia już właściwie wykorzystaliśmy.

No tak, sama pani to przyznała w Sejmie, że rzecznik praw obywatelskich już kilkadziesiąt razy występował do różnych instytucji, urzędów, ministerstw właśnie w sprawie osób z niepełnosprawnościami i co?

Niewiele.

Czyli rzecznik praw obywatelskich niewiele może.

W normalnym państwie te nasze działania by wystarczyły - to że korespondowaliśmy z ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej; z prezesem rady ministrów; z przewodniczącymi komisji sejmowych; że pokazywaliśmy i postulaty, i merytoryczne argumenty, które stoją u podstaw realizacji tych postulatów - to by wystarczyło.

Ale co? Żyjemy w nienormalnym państwie chce pani powiedzieć?

Na pewno to nie jest normalna sytuacja, kiedy realizacja praw człowieka osób najsłabszych pozostawia wiele do życzenia.

