Tragiczny wypadek we Frydrychowicach w Małopolsce. Samochód osobowy wpadł do potoku przy drodze. Nie żyje dwóch mężczyzn, trwa walka o życie kobiety.

Na miejscu zmarło 2 mężczyzn, którzy podróżowali tym samochodem. Trwa też reanimacja kobiety, która jechała razem z nimi. Poszkodowana jest transportowana śmigłowcem do szpitala Krakowie.



Auto najpierw dachowało, a potem uderzyło w most i wpadło do potoku, który jest przy drodze.



Na miejscu służby ustalają przebieg wypadku.

Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.



(ag)