"Raport techniczny podkomisji smoleńskiej koncentruje się wyłącznie na problematyce technicznej; nie jest raportem końcowym; odmiennie niż raporty Millera i Anodiny zajmuje się wyłącznie faktami" - powiedział Antoni Macierewicz prezentując najnowszy dokument autorstwa podkomisji smoleńskiej. Były szef MON został szefem podkomisji, po tym jak stracił stanowisko w rządzie. Jak stwierdził: sekcja zwłok powinna być dokonana natychmiast w kwietniu 2010 roku. "Polska strona nie uczestniczyła w sekcjach dokonywanych przez Federację Rosyjską" - dodał były szef MON. "Przy braku dostępu do wraku, miejsca zdarzenia, urządzeń nawigacyjnych i oryginałów czarnych skrzynek podkomisja zgromadziła dziesiątki tysięcy zdjęć i filmów; przeprowadzono symulacje; zbadano bliźniaczy samolot Tu 154" - tłumaczył Macierewicz. We wprowadzeniu do Raportu Technicznego napisano "samolot Tu-154M uległ destrukcji w powietrzu w wyniku eksplozji".

Mamy dzisiaj zaszczyt zaprezentować raport techniczny, obejmujący okres badania od lutego 2016 r. do dnia dzisiejszego, koncentrujący się na kwestiach technicznych przyczyn tragedii, technicznych przyczyn śmierci polskiej elity narodowej, która poległa pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. po katastrofie, w trakcie katastrofy Tu-154 M, rządowego samolotu - zaczął prezentację Antoni Macierewicz.

Jak dodał, raport techniczny różni się od materiałów opublikowanych do tej pory.

Różni się zarówno tym, że koncentruje się wyłącznie na problematyce technicznej i nie jest z tego punktu widzenia patrząc raportem końcowym i nie podlega regułom raportu końcowego. (Różni) się także tym, że tym razem zgodnie z regułami, a odmiennie niż znane państwu raport pana Millera, raport pani Anodiny. Zajmuje się wyłącznie faktami - powiedział szef podkomisji.

"(Raport) nie zawiera w ogóle interpretacji politycznych, sugestii i aluzji, nie dotyczy wskazywania winnych i odpowiedzialnych. Dotyczy tylko technicznej strony zagadnienia, fakt po fakcie, tak jak one prowadził do tragedii - dodał Macierewicz.

Dokument - jak napisano we wprowadzeniu do Raportu Technicznego - "zbiera i przedstawia istotne fakty, informacje, okoliczności, które nie zostały wzięte pod uwagę" w raporcie MAK i komisji Millera. Wyszczególniono 7 punktów, a wśród nich, m.in. zapis, że "samolot Tu-154M uległ destrukcji w powietrzu w wyniku eksplozji" oraz że "najpierw nastąpiły eksplozje lewego skrzydła i doprowadziły do rozpadu struktury odejmowanej części skrzydła więcej niż 900 m przed progiem pasa 26 lotniska Smoleńsk Severny.

Podkomisja smoleńska podejmowała wysiłki, by odzyskać wrak Tu-154 M

Podkomisja smoleńska podejmowała wiele wysiłków, aby odzyskać wrak Tu-154 M oraz aby zbadać go chociaż na miejscu; nie uzyskaliśmy odpowiedzi ze strony Federacji Rosyjskiej - liczymy, że do tego dojdzie - tłumaczył szef podkomisji.

Antoni Macierewicz podkreślił, że podkomisja smoleńska zajmuje się tragedią katastrofy "ze szczególną intensywnością i koncentrując się na najnowocześniejszych technikach badawczych". Jak wskazał, wynika to z postępu nauki w ciągu ostatnich lat, ale także ze "szczególnych okoliczności, w jakich komisji przyszło badać tę tragedię".



Na skutek decyzji rządu pana premiera Donalda Tuska, postępowanie w sprawie wyjaśnienia tej tragedii zostało w pełni oddane w ręce strony rosyjskiej. Można by oczywiście powiedzieć, że obarczanie odpowiedzialnością wyłącznie pana premiera jest nie do końca fair, bo przecież większość ówczesna parlamentarna - oparta na posłach Platformy Obywatelskiej - zdecydowała w głosowaniu, że Polska nie będzie występowała o przejęcie ani całości, ani nawet części postępowania - mówił Macierewicz. Ta decyzja - jak zaznaczył - pozostawiła "wszystkie badania i wszystkie dowody w rękach rosyjskich".



B. szef MON podkreślił, że podkomisja smoleńska "podejmowała wiele wysiłków, aby zarówno odzyskać polską własność, jak i aby móc na miejscu chociażby zbadać". Do dzisiaj niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi ze strony Federacji Rosyjskiej, do której zwracaliśmy się aby zostały stworzone wszystkie warunki, aby można było na miejscu podjąć te badania" - powiedział Macierewicz. "Liczymy, że do tego prędzej czy później dojdzie - oświadczył.



Szef MON powołuje podkomisję

Podkomisja smoleńska zajmuje się badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej od lutego 2016 roku. Po odwołaniu Antoniego Macierewicza z funkcji szefa MON został on jej przewodniczącym.



Ostatni raz podkomisja przedstawiła swoje wnioski rok temu. Według jej ustaleń - tupolew został rozerwany eksplozjami w kadłubie, centropłacie i skrzydłach, a destrukcja lewego skrzydła rozpoczęła się jeszcze przed przelotem nad uderzeniem w brzozę.



W lutym tego roku podkomisja poinformowała, że wewnętrzną eksplozję potwierdził brytyjski ekspert podkomisji Frank Taylor.



W poniedziałek Antoni Macierewicz mówił, że w raporcie technicznym w sposób "wyczerpujący i wiarygodny" opisana będzie główna przyczyna katastrofy smoleńskiej. Jego zdaniem, instytucje państwowe, które wcześniej badały katastrofę smoleńską, nie dopełniły podstawowych obowiązków, a decyzje w tej sprawie miały charakter polityczny.



W środowym wywiadzie dla "Gazety Polskiej" b. szef MON powiedział, że "raport techniczny ma charakter przełomowy". "Jasno definiuje przyczyny tragedii, wskazuje modus operandi sprawcy, przywołuje dowody, których już nikt nie będzie mógł pominąć" - podkreślił. Dodał, że raport techniczny podpisali "wszyscy członkowie komisji".



