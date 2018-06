Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przybył w czwartek wieczorem do Estonii. W piątek wezmą udział w obchodach 100-lecia niepodległości tego państwa. Duda będzie też rozmawiał z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid.

Prezydent wyruszający w podróż do Estonii / PAP/Adam Guz / PAP

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zaznaczył w rozmowie, że jest to już kolejna wizyta prezydenta w państwach regionu "związana z tym, co można nazwać odrodzeniem państwowości krajów Europy Środkowej 100 lat temu".

Prezydencki minister podkreślił wagę tego, że obchody odzyskania niepodległości i uzyskania państwowości są celebrowane wspólnie przez państwa naszego regionu. Rzeczywiście mamy tu do czynienia z wymiarem regionalnym tych obchodów, z regionalną wspólnotą, którą budujemy poprzez te symboliczne odwiedziny u siebie nawzajem - podkreślił szef gabinetu prezydenta.



Przypomniał, że przed niespełna dwoma tygodniami prezydent Estonii, a także przywódcy pozostałych państw wschodniej flanki NATO (Rumunii, Bułgarii, Węgier, Słowacji, Czech, Litwy, Łotwy) gościli w Warszawie na szczycie "bukareszteńskiej dziewiątki", który był połączony z wspólnym świętowaniem odzyskania przez Polskę 100-lecia niepodległości.



Teraz prezydent wraz z małżonką składa rewizytę w Estonii w roku obchodów 100-lecia ich państwowości. Będą to obchody regionalne, ponieważ obok prezydenta Polski, obecni będą także prezydenci: Finlandii, Gruzji, Islandii, Łotwy i Litwy - powiedział Szczerski. Zaznaczył, że taka formuła obchodów "pokazuje jak żywa jest dzisiaj więź regionalna między Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem, sięgająca aż po Gruzję, po wspólnotę nordycko-skandynawską".



Zaznaczył, że intensywna współpraca regionalna między innymi między Estonią a Polską "właśnie dlatego ma szanse na powodzenie, że ma zarówno wymiar głęboko historyczny, tożsamościowy, osadzony we wspólnym doświadczeniu, jak również wymiar bardzo praktyczny, dotyczący bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego".



Szczerski zaznaczył, że wszystkie te kwestie będą tematami rozmów prezydenta Dudy z prezydent Kaljulaid. Od tego spotkania Duda rozpocznie piątkową wizytę w estońskim Tartu. Następnie para prezydencka weźmie udział w otwarciu wystawy "Stosunki polsko-estońskie 1918-1939 w świetle estońskich archiwaliów".



Później odbędzie się ceremonia oficjalnego powitania prezydentów i małżonek szefów państw, przybyłych na uroczystości związane z 100-leciem niepodległości Estonii. Zaplanowane jest przemówienie powitalne prezydent Kaljulaid oraz burmistrza Tartu.



Po ceremonii przywódcy spotkają się z p.o. rektora Uniwersytetu w Tartu, a także wezmą udział w warsztatach naukowych z uczniami szkół średnich w Centrum Nauki AHHAA. Kolejnym punktem uroczystości będzie wizyta prezydentów i małżonek w Estońskim Muzeum Narodowym, które uzyskało tytuł Europejskiego Muzeum 2018 roku. Późnym wieczorem przywódcy wezmą udział w ceremonii otwarcia Bałtyckiego Festiwalu Studenckiego Gaudeamus.



