Expose szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza i spór o zwołanie pierwszego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa – to dwa główne tematy środowej Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Gościem Marcina Zaborskiego będzie prezydencki minister Andrzej Dera.

Marcin Zaborski, RMF FM: Minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry.



Andrzej Dera: Dzień dobry.



Którym zdaniem, ujął, chwycił za serce, porwał pana dzisiaj minister spraw zagranicznych w Sejmie?



To nie jest kwestia porywów, tylko merytoryczności. Bardzo merytoryczne, dobre wystąpienie, zresztą podobało się również panu prezydentowi.



A to jedno zdanie, które pan szczególnie zapamiętał?



Nie rozpatruje tego typu wypowiedzi w zdaniach, bo to byłby zachwyt nad zdaniem. Tu chodzi o sens wypowiedzi o to, co wynikało z expose pana ministra spraw zagranicznych i ono było bardzo merytoryczne i bardzo dobre.



To o tym porozmawiamy. Pan minister mówił o planach, o celach. Przy okazji najwyraźniej przyznał się do pewnej porażki. Bo o relacjach z Moskwą mówił tak: Wielokrotnie wskazywaliśmy na brak podstaw przetrzymywania wraku samolotu Tu-154 oraz czarnych skrzynek. Skoro rząd wielokrotnie wskazywał, i nic nie uzyskał, to trudno chyba mówić o sukcesie?