Na 15 i 7 lat więzienia skazał szczeciński sąd okręgowy porywaczy 12-latki z zachodniopomorskiego Golczewa. Ryszard D. i jego partnerka Elżbieta B. wciągnęli dziewczynkę do samochodu nieopodal jej domu. Mała Amelia odnalazła się dopiero po kilku godzinach, kilkanaście kilometrów dalej, w lesie, gdzie porywacze ją wysadzili.

Ryszard D. / Marcin Bielecki / PAP

Porywacze odpowiedzą za uprowadzenie dziewczynki i pozbawienie jej wolności. Sąd uznał, że pomysłodawcą był Ryszard D., który wcześniej odsiadywał wyrok za porwanie i ciężkie pobicie innej nastolatki. Amelię z Golczewa uprowadził, gdy warunkowo opuścił więzienie.