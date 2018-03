Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz poinformował, że Polska zdecydowała o wydaleniu 4 rosyjskich dyplomatów, którzy zostali uznali za persona non grata na terytorium Polski. Nasza decyzja w sprawie rosyjskich dyplomatów, to wyraz solidarności Polski z Wielką Brytanią. Wyrażamy satysfakcję, że nasza odpowiedź jest częścią szerszej reakcji społeczności międzynarodowej – oświadczył na konferencji prasowej szef polskiej dyplomacji. To nasza odpowiedź na wydarzenia z początku marca w Salisbury w Wielkiej Brytanii. Chodzi o zatrucie Siergieja Skripala - byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który w przeszłości był skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii - oraz towarzyszącej mu córka Julii. W toku śledztwa odkryto, że zostali zatruci bronią chemiczną typu nowiczok, która była produkowana na terenach Związku Radzieckiego. W ramach sankcji dyplomatycznych Wielka Brytania wydaliła ze swojego terytorium 23 rosyjskich dyplomatów.

