Dramatyczna historia w wielkopolskich Pobiedziskach. Dwoje policjantów zamiast zawieźć pijanego mężczyznę do izby wytrzeźwień, porzucili go w lesie. Mężczyzna zmarł.

Zdj. ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Mężczyzna zaginął w środę. W czwartek na policję zgłosiła to jego matka. Funkcjonariusze wszczęli poszukiwania. Zwłoki mężczyzny znaleziono przy drodze, nieopodal jeziora Dobre.

Okazało się, że mężczyzna leżał pijany na ławce w centrum miasta. Dwoje funkcjonariuszy policji zabrało go do radiowozu i zamiast zawieźć do izby wytrzeźwień, wywieźli do lasu i tam porzucili.

Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak tłumaczył także, że po sekcji zwłok 36-latka okazało się, że bezpośrednią przyczyną jego zgonu był krwiak wewnątrzczaszkowy. Co prawda biegły podał, że te obrażenia mogły powstać w wyniku upadku, nie wykluczył też, że z powodu jakiegoś uderzenia, ale z naszych wstępnych ustaleń nie wynika, że ci policjanci mogli coś temu mężczyźnie w tym zakresie zrobić - zaznaczył.

Funkcjonariusze to policjantka od roku na służbie i policjant z 3-letnim doświadczeniem. Oboje usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy i niedopełnienia obowiązków służbowych. Natychmiast zostali także zwolnieni ze służby.

Niewykluczone, że prokurator będzie wnioskował o tymczasowy areszt dla policjanta.

Nieoficjalnie ustalono, że kiedy doszło do zdarzenia, policjantom kończyła się tego dnia służba. Najprawdopodobniej funkcjonariusze chcieli jak najszybciej zakończyć służbę i wrócić do domu.