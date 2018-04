Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę kandydatów na prezydentów dużych miast. Informacje w tej sprawie przekazano na konferencji prasowej w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Kandydatem na prezydenta Warszawy - jak informowało wcześniej RMF FM - będzie Patryk Jaki.

Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Białegostoku będzie Jacek Żalek, Bydgoszczy - Tomasz Latos, Gdańska - Kacper Płażyński, Gorzowa Wielkopolskiego - Sebastian Pieńkowski, Katowic - Marcin Krupa, Kielc - Wojciech Lubawski, Krakowa - Małgorzata Wassermann, Lublina - Sylwester Tułajew, Łodzi - Waldemar Buda, Olsztyna - Michał Wypij, Opola - Violetta Porowska, Poznania - Tadeusz Zysk, Rzeszowa - Wojciech Buczek, Szczecina - Bartłomiej Sochański, Torunia - Zbigniew Rasielewski, Warszawy - Patryk, Wrocławia - Mirosława Stachowiak-Różecka.

Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości listę kandydatów zatwierdził po godz. 12.

Przedstawienie kandydatów PiS na prezydentów największych miast to początek - nie kampanii wyborczej - ale okresu przygotowawczego, w którym nasi kandydaci będą intensywnie uczestniczyć - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.



Kaczyński zaznaczył na konferencji prasowej w Warszawie, że przedstawieni przez PiS kandydaci będą potem prezentowani we własnych regionach.



Jeśli przedstawiamy ich w Warszawie, to z jednego powodu: Polska jest jedna, więc uznaliśmy, że powinniśmy, jeśli chodzi o te największe miasta, bo fizycznie byłoby niemożliwe, by to zrobić w przypadku wszystkich miast, rozpocząć to w Warszawie - podkreślił prezes PiS.



To jest początek, ale nie kampanii wyborczej, bo kampania wyborcza to okres określony przez prawo i wtedy będziemy mieli do czynienia z kampanią+ wyborczą sensu stricto. Ale to jest, można powiedzieć, okres przygotowawczy, w którym nasi kandydaci, mam nadzieję, będą intensywnie uczestniczyć - oświadczył Kaczyński.

Katowice, tutaj poprzemy Marcina Krupę, który nie jest działaczem PiS, jest ponadpartyjny, ale był popierany poprzednio i w dalszym ciągu będzie przez nas popierany - oświadczył Kaczyński.

Jak dodał, w przypadku Kielc kandydatem ZP będzie Wojciech Lubawski. To także jest poparcie, też był poprzednio przez nas popierany i to poparcie utrzymujemy. Będziemy jego sukces traktowali jako własny - mówił lider PiS.





