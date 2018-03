Piotr Woźny pełni funkcję pełnomocnikiem premiera do spraw smogu za darmo. Taką zaskakującą informację uzyskał od rzecznik rządu Joanny Kopcińskiej dziennikarz RMF FM Krzysztof Bereda. Poprosił o wolontariat - mówi nam inny minister. Piotr Woźny został dziś powołany na stanowisko pełnomocnika premiera i ma dbać o czyste powietrze.

Piotr Woźny / Leszek Szymański / PAP

Piotr Woźny będzie pełnił nową funkcję pro bono. Ale jednak pewne środki z rządu dostanie. Bo równocześnie - jak dodaje minister Kopcińska - został doradcą w gabinecie politycznym Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz.

Co ciekawe, został tam zatrudniony w ostatni poniedziałek, czyli tego samego dnia, w którym został odwołany z funkcji wiceministra w tym resorcie.

Przypomnijmy: Woźny pracę wiceministra stracił razem z 16 innymi wiceministrami w ramach wizerunkowego odchudzania rządu.

Sam Piotr Woźny zapewnia, że jako doradca w gabinecie politycznym zarobi znacznie mniej niż jako podsekretarz stanu.

Woźny: Funkcja pełnomocnika ułatwi koordynację działań ws. "Czystego powietrza”

Funkcja pełnomocnika przy premierze ułatwi koordynację prac przy programie "Czyste powietrze" - powiedział Piotr Woźny.



Premier Mateusz Morawiecki powołał w piątek Woźnego na pełnomocnika ds. tego programu. Pytany w piątek w Poznaniu przez PAP o pierwsze działania w tej roli Woźny powiedział, że będzie to "przede wszystkim remanent stanu wykonywania programu 'Czyste powietrze'".



Trzeba doprowadzić do tego, żeby wszystkie agendy rządu, wszystkie ministerstwa pracowały w jednym rytmie - po to, żeby ten program był realizowany. I takie jest moje zadanie - żeby nadzorować, koordynować pracę wszystkich resortów - powiedział Woźny.



Jak stwierdził, w pierwszym rzędzie będzie chciał zweryfikować stan wykonywania programu, "żeby sobie powiedzieć, co zostało zrobione, gdzie i co musimy przyśpieszyć".



Przede wszystkim (trzeba) też zadbać o to, żeby sprowadzić do jednego mianownika wydawanie pieniędzy publicznych przeznaczonych na poprawę jakości powietrza w Polsce, bo to wydaje się być największą bolączką - dodał.

Komunikat Kancelarii Premiera w sprawie Piotra Woźnego

Jak podała Kancelaria Premiera, Piotr Woźny ma koordynować pracę ministerstw i urzędów w kwestii walki ze smogiem. Ma zbierać dane o stanie powietrza, przygotowywać sposoby na jego poprawę i koordynować szykowanie nowych ustaw.



Zgodnie z zapowiedziami z poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki powierzył w dniu dzisiejszym Piotrowi Woźnemu funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze". Działanie to ma na celu jeszcze bardziej efektywną realizację jednej z najważniejszych deklaracji z grudniowego expose premiera Morawieckiego dotyczącej naprawy jakości powietrza, którym oddychają Polacy - oświadczyła KPRM.



Jak dodano, będzie to służyć również działaniom naprawczym, które Polska musi podjąć, aby uniknąć płacenia kar po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 lutego 2018 r., który stwierdził, że Polska w latach 2007-2015 nie ustanowiła skutecznego systemu ochrony swoich obywateli przed zanieczyszczonym powietrzem.



Rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie realizuje działania na rzecz poprawy powietrza, którym oddychają Polacy, nadrabiając w ten sposób wieloletnie zaległości wskazywane już od 2000 r. w kolejnych raportach Najwyższej Izby Kontroli - podkreśliła Kancelaria.

