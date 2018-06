Paul McCartney zapowiedział na 7 września wydanie swojego nowego albumu. "Egypt Station" będzie 17. solową płytą byłego basisty The Beatles.

Paul McCartney / RICHARD WAINWRIGHT / PAP/EPA

Poprzedni album McCartneya pochodzi z 2013 roku i jest zatytułowany "New".



Gwiazdor powiedział, że nowa płyta to powrót do pomysłów, które rodziły się w głowach legendarnych "beatlesów" wiele lat temu. To będzie kalejdoskopowa podróż przez niezliczoną ilość muzycznych obszarów. Każdy tytuł to tak jakby inna stacja, miejsce, o którym zawsze marzyłem - wyjaśnił.



Paul McCartney dwa dni temu obchodził swoje 76. urodziny. Jest jednym z dwóch żyjących muzyków grupy "The Beatles". Drugi to perkusista Ringo Starr, który nagrywa piosenki wraz ze swoim zespołem All Starr Band.



(mn)